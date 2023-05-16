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В Москве вспыхнул пожар в районе завода "Москвич" (видео)

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Москва, Вторник 16 мая 2023 13:41
В Москве вспыхнул пожар в районе завода "Москвич" (видео) Фото: в Москве вспыхнул пожар в районе завода "Москвич" (twitter.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Москве сегодня вспыхнул красный пожар. Предварительно, там горит мусор в районе завода "Москвич".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как известно, площадь пожара уже охватила 70 квадратных метров. Тем временем в сети публикуют видео, где можно увидеть огромный столб дыма, поднявшийся в небо.

Некоторые источники пишут, что одноэтажный ангар горит в промышленной зоне на юго-востоке Москвы. Вероятно, там произошло возгорание мусора.

"На улице Южнопортовая, по предварительной информации, горит мусор в одноэтажном ангаре. Площадь пожара около 70 кв. метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - информируют российские Telegram-каналы.

О причинах пожара пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь на 12 мая произошел пожар произошедший на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ.

Напомним, недавно под Москвой горел научно-исследовательский институт.

Также мы писали, что в центре Москвы в районе ТЭЦ произошло сильное задымление.

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