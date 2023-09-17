В Москве жалуются на атаку беспилотника

В Министерстве обороны РФ рассказали о работе систем противовоздушной обороны из-за очередного налета беспилотника этой ночью, который якобы летел атаковать Москву. Местные власти говорят о сбитии дрона в городском округе Истра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и Минобороны РФ.

В ведомстве страны-агрессора по традиции обвинили в этом налете БПЛА Украину.

По данным московской мэрии, средствами ПВО якобы была отражена атака беспилотника в городском округе Истра.

Также Собянин утверждает, что на месте падения обломков, по предварительным данным, нет разрушений и пострадавших.

При этом в российском Минобороны рассказывают о "пресечении попытки" атаки дрона по объектам на территории РФ в 01.45 по местному времени.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района Московской области", - говорится в заявлении.

В аэропортах Москвы отменяли и задерживали рейсы

Перед этим во всех московских аэропортах вводили план "Ковер", что связан с обнаружением в регионе неизвестных воздушных объектов (например БПЛА).

В этот период в аэропортах не разрешали совершать посадку или взлеты самолетам.

Так, всего в этот раз задержали 24 рейса. В частности, 9 задержали и 2 отменили во Внуково, 8 задержали в Домодедово, и 7 задержали в Шереметьево.

Удары дронов по Москве

Напомним, в российской столице достаточно часто рассказывают о так называемых "атаках беспилотников". При этом в украинской разведке уже предупредили жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля. Известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.