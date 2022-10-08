У Москві розпочалися арешти військових. Центр міста перекрили, - ГУР

У російській столиці розпочався комплекс "заходів", спрямованих проти військових. З цією метою у центрі міста частково перекрито автомобільний рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Відомо, що до міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії. Вони рухаються до центру разом із підрозділами поліції.

Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Разом з цим всі військові підрозділи по периметру Москви приведені в підвищену бойову готовність.

Водночас у російських ЗМІ з'явилася заява прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова, що звернення президента РФ Володимира Путіна до росіян найближчим часом не планується.