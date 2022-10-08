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У Москві розпочалися арешти військових. Центр міста перекрили, - ГУР

Фото: у Москві почалися арешти військових (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російській столиці розпочався комплекс "заходів", спрямованих проти військових. З цією метою у центрі міста частково перекрито автомобільний рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Відомо, що до міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії. Вони рухаються до центру разом із підрозділами поліції.

Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Разом з цим всі військові підрозділи по периметру Москви приведені в підвищену бойову готовність.

Водночас у російських ЗМІ з'явилася заява прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова, що звернення президента РФ Володимира Путіна до росіян найближчим часом не планується.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 8 жовтня, на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування.

Також ми писали, що у Федеральній службі військ Росгвардії відбулися кадрові зміни через значні втрати особового складу та військової техніки на війні проти України.

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