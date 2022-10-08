В Москве начались аресты военных. Центр города перекрыли, - ГУР

В российской столице начался комплекс "мер", направленных против военных. С этой целью в центре города частично перекрыто автомобильное движение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
Известно, что в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных. Вместе с этим, все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
Одновременно с этим в российских СМИ появилось заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, что обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам в ближайшее время не планируется.
Напомним, что сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.
Также мы писали, что в Федеральной службе войск Росгвардии произошли кадровые изменения из-за значительных потерь личного состава и военной техники на войне против Украины.
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