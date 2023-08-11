У Москві пролунав вибух, повідомляють про безпілотник

Потужний вибух пролунав у Москві у п'ятницю, 11 серпня. У мережі заявляють, що вибухнув безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegrram-канал Baza.

За даними ЗМІ, вибух пролунав у районі Карамишівської набережної на лівому березі Москви-ріки. Туди їдуть спеціальні служби.

При цьому очевидці у соцмережах стверджують про нібито безпілотник, який вибухнув та впав. Стверджується, що фрагменти БПЛА впали в парковій зоні 67-ї міськлікарні Москви. На опублікованих у мережі кадрах помітно дим.

Пізніше у мережі також опублікували нібито відео прольоту безпілотника у Москві.

Варто зазначити, що сьогодні московський аеропорт "Внуково" вчергове закрили через нібито безпілотник. Там оголосили план "Килим", який вводять, коли у небі фіксують невстановлені цілі.

Мер заявив про "збитий дрон"

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито над російською столицею ППО збила безпілотник. Він підтвердив, що уламки впали у районі Карамишівської набережної.

За його словами, постраждалих та руйнувань немає.

Вибухи у Москві

Нагадаємо, останніми тижнями у російській столиці та поблизу неї почастішали вибухи. Зокрема, росіяни почали частіше скаржитися на "атаки дронів".

Так, одна з найбільших атак була в ніч на 30 липня.Відомо, що невідомі безпілотники вдарили по діловому центру російської столиці - "Москва-сіті". Дрони влучили у так звану "урядову вежу", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

Крім того, вночі 1 серпня у районі "Москва-сіті" знову пролунали вибухи. За попередніми даними, як мінімум один дрон влетів у вежу елітного комплексу.

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