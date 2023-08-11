ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Москве прогремел взрыв, сообщают о беспилотнике

Новина українською →
Москва, Пятница 11 августа 2023 11:07
В Москве прогремел взрыв, сообщают о беспилотнике Фото: в Москве раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный взрыв прогремел в Москве в пятницу, 11 августа. В сети заявляют, что взорвался беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegrram-канал Baza.

По данным СМИ, взрыв прогремел в районе Карамишевской набережной на левом берегу Москвы-реки. Туда едут специальные службы.

При этом очевидцы в соцсетях сообщают о дроне, который якобы взорвался и упал.

На опубликованных в сети кадрах заметен дым. Пока российские власти не комментировали ситуацию в Москве.

Стоит отметить, что сегодня московский аэропорт "Внуково" в очередной раз закрыли из-за якобы беспилотника. Там объявили план "Ковер", который вводят, когда в небе фиксируют неустановленные цели.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва Взрыв
NEWS
В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО
В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины