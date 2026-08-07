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У Москві пролунав потужний вибух: стіни та вікна тремтіли по всьому місту

12:04 07.08.2026 Пт
2 хв
Офіційні служби і влада поки не надавали коментарів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Москва (Getty Images)

У Москві вранці 7 серпня пролунав потужний вибух. Місцеві мешканці повідомляють, що в їхніх квартирах тремтіли стіни та вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Гучний звук зафіксували близько 11:00 одразу в кількох частинах російської столиці та її передмісті.

За словами місцевих жителів, вибухова хвиля відчувалася у різних куточках міста. Зокрема, чіткий та віддалений звук вибуху чули в офісах і житлових будинках у центрі та на півночі Москви.

Крім того, про потужний гук повідомляють мешканці районів станцій метро "Варшавська" та "Домодєдовська", а також передмістя - вибух також чули жителі підмосковних населених пунктів.

Візуальних ознак прильоту чи пожежі росіяни наразі не спостерігають. Офіційні служби та влада Москви подію поки ніяк не коментують.

"Щойно почули в офісі на роботі в центрі Москви чіткий віддалений гучний вибух; буквально одразу ж друзі з передмістя, які перебувають у зовсім різних місцях, написали, що теж це чули. Мабуть, щось дуже сильно вибухнуло", - зазначають свідки.

Інші очевидці додають, що у багатьох квартирах від сили звуку затремтіли вікна, однак візуально нічого не видно.

Нагадаємо, 1 серпня в одному з кафе в центрі Москви стався потужний вибух, унаслідок якого загинули щонайменше п'ятеро людей, ще кілька осіб зазнали поранень.

Водночас стало відомо, що серед загиблих був зять генерала Олександра Чайка, який, ймовірно, святкував у закладі свій день народження.

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Російська ФедераціяМоскваВибух