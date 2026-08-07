У Москві пролунав потужний вибух: стіни та вікна тремтіли по всьому місту

Гучний звук зафіксували близько 11:00 одразу в кількох частинах російської столиці та її передмісті.

За словами місцевих жителів, вибухова хвиля відчувалася у різних куточках міста. Зокрема, чіткий та віддалений звук вибуху чули в офісах і житлових будинках у центрі та на півночі Москви.

Крім того, про потужний гук повідомляють мешканці районів станцій метро "Варшавська" та "Домодєдовська", а також передмістя - вибух також чули жителі підмосковних населених пунктів.

Візуальних ознак прильоту чи пожежі росіяни наразі не спостерігають. Офіційні служби та влада Москви подію поки ніяк не коментують.

"Щойно почули в офісі на роботі в центрі Москви чіткий віддалений гучний вибух; буквально одразу ж друзі з передмістя, які перебувають у зовсім різних місцях, написали, що теж це чули. Мабуть, щось дуже сильно вибухнуло", - зазначають свідки.

Інші очевидці додають, що у багатьох квартирах від сили звуку затремтіли вікна, однак візуально нічого не видно.