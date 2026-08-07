В Москве прогремел мощный взрыв: стены и окна дрожали по всему городу

В Москве утром 7 августа раздался мощный взрыв. Местные жители сообщают, что в их квартирах дрожали стены и окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Громкий звук зафиксировали около 11 часов сразу в нескольких частях российской столицы и ее пригороде.
По словам местных жителей, взрывная волна ощущалась в разных уголках города. В частности, четкий и отдаленный звук взрыва слышали в офисах и жилых домах в центре и на севере Москвы.
Кроме того, о мощном звуке сообщают жители районов станций метро "Варшавская" и "Домодедовская", а также пригорода - взрыв также слышали жители подмосковных населенных пунктов.
Визуальных признаков прилета или пожара россияне сейчас не наблюдают. Официальные службы и власти Москвы событие пока никак не комментируют.
"Только что услышали в офисе на работе в центре Москвы четкий отдаленный громкий взрыв; буквально сразу же находящиеся в совершенно разных местах друзья из пригорода написали, что тоже это слышали. Видимо, что-то очень сильно взорвалось", - отмечают свидетели.
Другие очевидцы добавляют, что во многих квартирах от силы звука задрожали окна, однако визуально ничего не видно.
Напомним, 1 августа в одном из кафе в центре Москвы произошел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, еще несколько человек получили ранения.
В то же время, стало известно, что среди погибших был зять генерала Александра Чайка, который, вероятно, праздновал в заведении свой день рождения.