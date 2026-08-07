В Москве прогремел мощный взрыв: стены и окна дрожали по всему городу

Громкий звук зафиксировали около 11 часов сразу в нескольких частях российской столицы и ее пригороде.

По словам местных жителей, взрывная волна ощущалась в разных уголках города. В частности, четкий и отдаленный звук взрыва слышали в офисах и жилых домах в центре и на севере Москвы.

Кроме того, о мощном звуке сообщают жители районов станций метро "Варшавская" и "Домодедовская", а также пригорода - взрыв также слышали жители подмосковных населенных пунктов.

Визуальных признаков прилета или пожара россияне сейчас не наблюдают. Официальные службы и власти Москвы событие пока никак не комментируют.

"Только что услышали в офисе на работе в центре Москвы четкий отдаленный громкий взрыв; буквально сразу же находящиеся в совершенно разных местах друзья из пригорода написали, что тоже это слышали. Видимо, что-то очень сильно взорвалось", - отмечают свидетели.

Другие очевидцы добавляют, что во многих квартирах от силы звука задрожали окна, однако визуально ничего не видно.