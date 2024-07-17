UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москві потонув "гість" з КНДР, який міг очолювати елітну військову делегацію, - ЗМІ

Фото: під Москвою втопився військовий делегат з КНДР (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Член делегації Північної Кореї потонув під час купання під Москвою. Він перебував у Росії з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot та Reuters.

Зазначається, що 64-річний Кім Кум Чоль був представником корейського сільгосппідприємства, він приїхав до Москви у складі делегації та мешкав у посольстві КНДР.

У спеку іноземець пішов освіжитися і відпочити на пляж у Зеленограді і зник.

Зниклого шукали кілька годин, але так і не знайшли, а вже наступного дня тіло корейця спливло на поверхню ставка, його вже впізнали. За фактом події проводять перевірку.

Повідомляється, що Кім Кум Чоль керував військовим університетом імені Кім Ір Сена та очолював північнокорейську елітну делегацію, яка прибула до Росії в рамках обміну.

Нагадаємо, декілька тижнів тому повідомлялось, що північнокорейська елітна військова тренувальна делегація вирушила з візитом до Росії.

Варто зауважити, що КНДР підтримує Росію у війні проти України. Так, військова партнерка країни-агресора здійснила відправлення понад 1 млн артилерійських снарядів до Росії з Північної Кореї.

Крім того, під час ударів по Україні Росія вже довгий час використовує ракети, поставлені КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРМосква