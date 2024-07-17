У Москві потонув "гість" з КНДР, який міг очолювати елітну військову делегацію, - ЗМІ

Зазначається, що 64-річний Кім Кум Чоль був представником корейського сільгосппідприємства, він приїхав до Москви у складі делегації та мешкав у посольстві КНДР.

У спеку іноземець пішов освіжитися і відпочити на пляж у Зеленограді і зник.

Зниклого шукали кілька годин, але так і не знайшли, а вже наступного дня тіло корейця спливло на поверхню ставка, його вже впізнали. За фактом події проводять перевірку.

Повідомляється, що Кім Кум Чоль керував військовим університетом імені Кім Ір Сена та очолював північнокорейську елітну делегацію, яка прибула до Росії в рамках обміну.