В Москве утонул "гость" из КНДР, который мог возглавлять элитную военную делегацию, - СМИ

Член делегации Северной Кореи утонул во время купания под Москвой. Он находился в России с рабочим визитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot и Reuters.
Отмечается, что 64-летний Ким Кум Чоль был представителем корейского сельхозпредприятия, он приехал в Москву в составе делегации и находился в посольстве КНДР.
В жару иностранец пошел освежиться и отдохнуть на пляж в Зеленограде и скрылся.
Пропавшего искали несколько часов, но так и не нашли, а на следующий день тело корейца всплыло на поверхность пруда, его уже узнали. По факту происшествия производится проверка.
Сообщается, что Ким Кум Чоль руководил военным университетом имени Ким Ир Сена и возглавлял северокорейскую элитную делегацию, прибывшую в Россию в рамках обмена.
Напомним, несколько недель назад сообщалось, что северокорейская элитная военная тренировочная делегация отправилась с визитом в Россию.
Следует отметить, что КНДР поддерживает Россию в войне против Украины. Так, военная партнерша страны-агрессора совершила отправку более 1 млн артиллерийских снарядов в Россию из Северной Кореи.
Кроме того, при ударах по Украине Россия уже долгое время использует ракеты, поставленные КНДР.
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