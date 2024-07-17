В Москве утонул "гость" из КНДР, который мог возглавлять элитную военную делегацию, - СМИ

Отмечается, что 64-летний Ким Кум Чоль был представителем корейского сельхозпредприятия, он приехал в Москву в составе делегации и находился в посольстве КНДР.

В жару иностранец пошел освежиться и отдохнуть на пляж в Зеленограде и скрылся.

Пропавшего искали несколько часов, но так и не нашли, а на следующий день тело корейца всплыло на поверхность пруда, его уже узнали. По факту происшествия производится проверка.

Сообщается, что Ким Кум Чоль руководил военным университетом имени Ким Ир Сена и возглавлял северокорейскую элитную делегацию, прибывшую в Россию в рамках обмена.