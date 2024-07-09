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Елітні військові КНДР вирушили до Росії

Росія, Вівторок 09 липня 2024 14:09
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Елітні військові КНДР вирушили до Росії Фото: військові елітних підрозділів КНДР вирушили до Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Північнокорейська елітна військова тренувальна делегація вирушила з візитом до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цей візит став першим військовим обміном між двома країнами після того, як їхні лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю.

Делегацію військовослужбовців, яка вилетіла літаком у понеділок, 8 липня, очолює президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гум Чхоль.

Інших подробиць, включно з метою візиту та місцем перебування в Росії, у ньому не було.

Як додає видання, університет, названий на честь засновника КНДР, є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів, і лідер країни Кім Чен Ин відвідав його після навчання в Швейцарії, коли його готували як третього лідера країни.

Співробітництво РФ та КНДР

КНДР підтримує Росію у війні проти України. Досить згадати про відправлення понад 1 млн артилерійських снарядів до Росії з Північної Кореї. Крім того, під час ударів по Україні Росія вже довгий час використовує ракети, поставлені КНДР.

Також нещодавно було підписано договір між РФ та КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Він, зокрема, може передбачати відправлення північнокорейських військ до України, а також надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї із країн.

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