Елітні військові КНДР вирушили до Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Цей візит став першим військовим обміном між двома країнами після того, як їхні лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю.

Делегацію військовослужбовців, яка вилетіла літаком у понеділок, 8 липня, очолює президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гум Чхоль.

Інших подробиць, включно з метою візиту та місцем перебування в Росії, у ньому не було.