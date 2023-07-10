В Москве начался сильный пожар и прогремел взрыв (видео)
В Москве сегодня, 10 июля, в автосервисе сдетонировал газовый баллон. После этого там начался сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.
В сети подчеркивают, что инцидент произошел на юге российской столицы. Сейчас там можно заметить густой дым.
По неподтвержденным данным, площадь пожара - 120 квадратных метров, а в результате инцидента никто не пострадал. При этом внутри здания автосервиса могут находиться еще несколько газовых баллонов.
Пожары и взрывы в России
Напомним, последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. К примеру, 4 июля дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть под Москвой.
При этом 4 июля в Москве раздались несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.
3 июля под Москвой был сильный пожар в промышленном предприятии. Площадь огня составляла около 400 квадратных метров.
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