У Москві почалась пожежа неподалік Ленінградського вокзалу

За попередніми даними, полум'я спалахнуло через те, що хтось підпалив купу сміття. Від нього вогонь перекинувся на порожні склади.

Як пишуть російські ЗМІ, на місце події вже вирушили екстрені служби та пожежний поїзд. Чи є постраждалі - наразі не відомо.

Атаки дронів на Москву

У Росії в ніч на 31 серпня поскаржилися на атаку дронів на Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджував, що безпілотник збили за 100 км від російської столиці.

Пізніше в Міноборони РФ визнали, що нібито у Воскресенському районі Московської області (в 100 км від Москви) було збито безпілотника. Звісно, в "атаці" вони тут же поспішили звинуватити Україну.

Крім того, в ніч на 30 серпня в Москві було оголошено план "Килим", який вводиться напередодні можливої атаки. Про нього, крім столиці, також повідомляли у Тульській та Рязанській областях.

Загалом 30 серпня в Росії відбулася масова "бавовна" в різних областях - знищені чотири Іл-76 у Пскові, атакований великий завод мікроелектроніки в Брянську. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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