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В Москве начался пожар возле Ленинградского вокзала

Фото: в Москве начался пожар недалеко от Ленинградского вокзала (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар начался недалеко от Ленинградского вокзала в Москве вечером понедельника, 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за того, что кто-то поджег кучу мусора. От него огонь опрокинулся на пустые склады.

Как пишут российские СМИ, на место происшествия уже отправились экстренные службы и пожарный поезд. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Атаки дронов на Москву.

В России в ночь на 31 августа пожаловались на атаку дронов на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждал, что беспилотник сбили в 100 км от российской столицы.

Позже в Минобороны РФ признали, что якобы в Воскресенском районе Московской области (в 100 км от Москвы) был сбит беспилотник. Конечно, в атаке они тут же поспешили обвинить Украину.

Кроме того, в ночь на 30 августа в Москве был объявлен план "Ковер", который вводится в преддверии возможной атаки. О нем кроме столицы также сообщали в Тульской и Рязанской областях.

В общей сложности 30 августа в России состоялся массовый "хлопок" в разных областях - уничтожены четыре Ил-76 в Пскове, атакован крупный завод микроэлектроники в Брянске. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина .

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