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У Москві після вибухів виникла пожежа: що відомо

Фото: в Москві спалахнула пожежа вночі 26 серпня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Москві спалахнула пожежа сьогодні вночі, 26 серпня. Місцеві жителі чули звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Жителі Південного Сходу Москви повідомили про "стовп вогню", який вони бачили із вікон своїх будинків. У мережі з'явилися перші відео пожежі:

 

Сьогодні вночі, 26 серпня вибухи чули в Одинцовському та Істринському районах Московської області. За словами мера Москви Сергія Собяніна, сили ППО на підльоті до Москви нібито знищили безпілотник.

"Бавовна" в Москві

Останнім часом на території Російської Федерації все частіше жаліються на звуки вибухів. Почастішали пожежі, росіяни почали скаржитися на нічні атаки та БПЛА.

21 серпня Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області. Також, 18 серпня було чутно вибух у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". 

 

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МоскваВибухПожежа