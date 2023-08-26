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В Москве после взрывов возник пожар: что известно

Фото: в Москве вспыхнул пожар ночью 26 августа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Москве загорелся пожар сегодня ночью, 26 августа. Местные жители слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA .

Жители Юго-Востока Москвы сообщили о "столбе огня", который они видели из окон своих домов. В сети появились первые видео пожара:

 

Сегодня ночью, 26 августа, взрывы слышали в Одинцовском и Истринском районах Московской области. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО на подлете к Москве якобы уничтожили беспилотник.

"Хлопки" в Москве

В последнее время на территории Российской Федерации все чаще жалуются на звуки взрывов. Участились пожары, россияне начали жаловаться на ночные атаки и БПЛА.

21 августа Минобороны РФ заявило о якобы атаке беспилотников в Московской области. Также, 18 августа был слышен взрыв в квартале "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация".

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МоскваВзрывПожар