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Голова розвідки РФ Наришкін розкрив деталі зустрічі з Реткліффом

11:50 27.08.2026 Чт
1 хв
У Кремлі зустріч спецслужб назвали буденною справою
aimg Валерія Абабіна
Фото:Директор ЦРУ Джон Ретклифф (Getty Images)

Директор російської розвідки вперше розкрив, про що говорив із главою ЦРУ в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Директор СЗР РФ Сергій Наришкін підтвердив, що зустрічався з главою ЦРУ в Москві.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили питання, які перебувають у компетенції спецслужб.

Наришкін також назвав такі контакти буденною справою. "Зустрічі спецслужб різних країн це звичайна практика", - зазначив він.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємний візит до Москви цього тижня. У Кремлі згодом розкрили подробиці переговорів Реткліффа з російськими спецслужбами.

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