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Глава разведки РФ Нарышкин раскрыл детали встречи с Рэтклиффом

11:50 27.08.2026 Чт
1 мин
В Кремле встречу спецслужб назвали обычным делом
aimg Валерия Абабина
Фото: Директор ЦРУ Джон Рэтклифф (Getty Images)

Директор российской разведки впервые раскрыл, о чем говорил с главой ЦРУ в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с главой ЦРУ в Москве.

По его словам, во время встречи стороны обсудили находящиеся в компетенции спецслужб вопросы.

Нарышкин также назвал такие контакты обычным делом. "Встречи спецслужб разных стран это обычная практика", - отметил он.

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Москву на этой неделе. В Кремле впоследствии раскрыли подробности переговоров Рэтклиффа с российскими спецслужбами.

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