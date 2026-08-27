Глава разведки РФ Нарышкин раскрыл детали встречи с Рэтклиффом

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с главой ЦРУ в Москве.

По его словам, во время встречи стороны обсудили находящиеся в компетенции спецслужб вопросы.

Нарышкин также назвал такие контакты обычным делом. "Встречи спецслужб разных стран это обычная практика", - отметил он.