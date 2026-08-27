Глава разведки РФ Нарышкин раскрыл детали встречи с Рэтклиффом

Директор российской разведки впервые раскрыл, о чем говорил с главой ЦРУ в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Директор СВР РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с главой ЦРУ в Москве.
По его словам, во время встречи стороны обсудили находящиеся в компетенции спецслужб вопросы.
Нарышкин также назвал такие контакты обычным делом. "Встречи спецслужб разных стран это обычная практика", - отметил он.
Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Москву на этой неделе. В Кремле впоследствии раскрыли подробности переговоров Рэтклиффа с российскими спецслужбами.