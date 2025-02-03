У Москві підірвали організатора "тітушок" та батальйону "АрБАТ" Саркісяна: всі подробиці

Що відомо про вибух в ЖК в Москві

Вибух у ЖК "Алые паруса", який знаходиться на північному заході Москви, стався о 09:45 за місцевим часом (08:45 за Києвом). Роспропаганда припускає, що на місці, імовірно, вибухнула граната або саморобний вибуховий пристрій на основі гранати. До місця події прибула санавіація та кінологи.

Роспропаганда повідомляла, що внаслідок вибуху загинув мешканець цього ЖК, який зайшов у під'їзд разом з охоронцями. Ще п'ятеро осіб отримали поранення. Втім, спочатку не повідомлялося, хто ж саме став жертвою цього підриву. Але консьєрж будинку заявила, що "раніше бачила цю людину по телевізору".

Втім, згодом стало відомо, що загиблим від вибуху може бути Армен Саркісян, кримінальний авторитет часів президента-втікача Віктора Януковича. У російських пропагандистських ЗМІ різнилася інформація щодо того, чи вбито Саркісяна. Одні писали, що він загинув внаслідок вибуху, а інші навпаки, що він нібито госпіталізований у важкому стані, а загинув його охоронець.

Однак після 12:20 почала з'являтися інформація у російських Telegram-каналах, що Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями.

У столичному управлінні Слідчого комітету РФ оприлюднили відео з місця вибуху. На кадрах видно вибите скло, зруйновану стелю під'їзду житлового будинку. В СК порушили кримінальну справу за статтею про "вбивство та замах на вбивство двох і більше осіб".

Серед постраждалих від вибуху також Олег Касперович, колишній заступник командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС України. Він зрадив Україну у 2014 році та перейшов на сторону РФ під час окупації Криму.

Хто такий Армен Саркісян

Армен Саркісян (відомий як Армен Горлівський), родом з Горлівки (Донецької області, місто перебуває під окупацією), входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і з травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

Він відомий тим, що постачав "тітушок" на майдан у столицю під час Революції гідності. Кримінальник був близьким до ексрегіонала Юрія Іванющенка, був його "правою рукою". За даними МВС, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна.

Тісно співпрацюючи з ФСБ, Саркісян після повномасштабного вторгнення РФ отримав нове завдання від росіян - створити нове збройне формування для війни проти України. Він очолив бойове угруповання під назвою "окремий батальйон спецпризначення "АрБАТ", основу якого склали рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

Для вербування в’язнів російська спецслужба призначила Саркісяна так званим "смотрящим" за тюрмами на тимчасово захопленій частині території Донецької області. Спочатку "АрБАТ" воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання перекинули в Курську область для штурму українських позицій.

Крім цього, Саркісян використовує підконтрольні фірми для придбання тепловізорів, пального та будматеріалів для потреб окупантів на передовій. Також він є так званим віцепрезидентом федерації боксу "ДНР" та тіньовим наглядачем всього бізнесу в окупованій Горлівці.

Втім, за інформацією російського Телеграм-каналу "Можем объяснить", останні роки Саркісян постійно живе в Москві.

В грудні минулого року, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України оголосили Саркісяну про підозру за декількома статтями ККУ: