Для створення ПВК. Росіяни призначили нового "смотрящего" за в'язницями в РФ та окупації

Новим "смотрящим" за в'язницями в Росії та на тимчасово окупованих територіях України став кримінальний авторитет Армен Саркісян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram .

За даними ГУР, одним з головних завдань Саркісяна є створення нової "приватної військової компанії", яка буде вербувати значну кількість "новобранців" у в'язницях. Зразком для такого проекту має стати ПВК "Вагнер".

"Проект" має посилити окупаційний контингент та створити внутрішню конкуренцію серед російських ПВК. Спонсором нової ПВК виступає російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян (прокремлівський бізнесмен - ред.)”, - зазначають у розвідці.

У ГУР додають, що Армен Саркісян (Армен Горлівський) - кримінальний авторитет з Горлівки (Донецька область). Він є соратником екс-президента України Віктора Януковича. Саркісян був одним з організаторів убивств на Майдані та оголошений у розшук. З початку повномасштабного вторгнення він займається мародерством та відбирає бізнес на окупованих територіях.