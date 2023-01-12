В Москве вооруженный солдат сбежал из воинской части, его уже разыскивают

В Москве из воинской части сбежал вооруженный солдат. Правоохранители и спецслужбы приступили к розыску.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Mash .

Отмечается, что военный сбежал вместе с автоматом и гранатами.

"Вооруженный автоматом и гранатами солдат скрылся из воинской части в Москве. Его зовут Д. Афонин - и полиция со спецслужбами активно его разыскивают", - пишет издание.

Пока другие подробности не раскрываются.