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В Москве вооруженный солдат сбежал из воинской части, его уже разыскивают

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Четверг 12 января 2023 14:23
В Москве вооруженный солдат сбежал из воинской части, его уже разыскивают Фото: в Москве вооруженный солдат сбежал из воинской части, его уже разыскивают (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Москве из воинской части сбежал вооруженный солдат. Правоохранители и спецслужбы приступили к розыску.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Mash.

Отмечается, что военный сбежал вместе с автоматом и гранатами.

"Вооруженный автоматом и гранатами солдат скрылся из воинской части в Москве. Его зовут Д. Афонин - и полиция со спецслужбами активно его разыскивают", - пишет издание.

Пока другие подробности не раскрываются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, во временно оккупированном городе недавно буряты устроили стрельбу в результате которой погиб россиянин.

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