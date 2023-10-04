В Москві оголосили повітряну тривогу: що відомо

В столиці Російської Федерації оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 4 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Мешканці Москви повідомляють, що у самісінькому центрі російської столиці вночі 4 жовтня лунав сигнал повітряної тривоги.
Стверджується, що по всій Росії проходить перевірка систем оповіщення.
Варто зазначити, що сьогодні вночі лунали вибухи в Брянську та Бєлгороді. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що сили протиповітряної оборони нібито збили повітряні цілі.
Також, вибухи лунали у селищі Погар Брянської області РФ 30 вересня, тоді в населеному пункті частково зникло електропостачання.
Останнім часом кількість вибухів та пожеж на території Російської Федерації значно збільшилась. Часто це пов'язують із атаками невідомих ударних безпілотників.
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