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В Москві оголосили повітряну тривогу: що відомо

Фото: в Москві оголосили повітряну тривогу вночі 4 жовтня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В столиці Російської Федерації оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 4 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Мешканці Москви повідомляють, що у самісінькому центрі російської столиці вночі 4 жовтня лунав сигнал повітряної тривоги.

Стверджується, що по всій Росії проходить перевірка систем оповіщення.

 

"Бавовна" в Росії

Варто зазначити, що сьогодні вночі лунали вибухи в Брянську та Бєлгороді. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що сили протиповітряної оборони нібито збили повітряні цілі.

Також, вибухи лунали у селищі Погар Брянської області РФ 30 вересня, тоді в населеному пункті частково зникло електропостачання.

Останнім часом кількість вибухів та пожеж на території Російської Федерації значно збільшилась. Часто це пов'язують із атаками невідомих ударних безпілотників.

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