На стіні житлового будинку поруч із посольством Нідерландів у Москві з'явився величезний мурал. На ньому зображено три ракети з червоними тюльпанами, які летять над Європою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ракети на малюнку мають сліди в кольорах прапора Нідерландів. Поруч - напис "Квіти нідерландської дипломатії", а сам мурал натякає, що Нідерланди винні у військовій агресії.

Хто його намалював, невідомо. У МЗС Нідерландів уточнили, що мурал з'явився кілька місяців тому, а не після нещодавньої атаки на Кримський міст.

Раніше цього місяця компанія Destinus розповіла Reuters, що її ракети були єдиною іноземною зброєю, яку Україна застосувала під час удару по Кримському мосту. Destinus - стартап зі штаб-квартирою в Нідерландах, засновник якого народився в Росії.

Після атаки автомобільний рух мостом припинився, проте частина залізничної ділянки продовжила працювати.

Посольство Росії в Нідерландах назвало заяву Destinus "зізнанням" і запитало, чи Гаага відкрито вступила у війну на боці Києва.

Нідерланди такі закиди відкидають. Там наголошують, що експорт нідерландської зброї в Україну не робить країну стороною конфлікту.

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен зазначив, що Україна сама вирішує, як застосовувати погоджену нідерландську зброю відповідно до міжнародного права. Заяви Росії про участь Нідерландів у війні він назвав спробою посіяти страх і підірвати підтримку України.

Через два дні після заяви Destinus під час російської атаки на Київ поруч із посольством Нідерландів упав снаряд. Будівля зазнала незначних пошкоджень.

Після цього уряд Нідерландів викликав російського посла. Той висловив жаль, але знову заявив, що дипломатам небезпечно перебувати в Києві, адже Москва нібито атакує військові цілі.