В Москве нарисовали ракеты у посольства Нидерландов из-за помощи Украине
На стене жилого дома рядом с посольством Нидерландов в Москве появился огромный мурал. На нем изображены три ракеты с летящими над Европой красными тюльпанами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ракеты на рисунке имеют следы в цветах флага Нидерландов. Рядом - надпись "Цветы нидерландской дипломатии", а сам мурал намекает, что Нидерланды виноваты в военной агрессии.
Кто его нарисовал, неизвестно. В МИДе Нидерландов уточнили, что мурал появился несколько месяцев назад, а не после недавней атаки на Крымский мост.
Ранее в этом месяце компания Destinus рассказала Reuters, что ее ракеты были единственным иностранным оружием, которое Украина применила при ударе по Крымскому мосту. Destinus - стартап со штаб-квартирой в Нидерландах, основатель которого родился в России.
После атаки автомобильное движение по мосту прекратилось, однако часть железнодорожного участка продолжила работать.
Посольство России в Нидерландах назвало заявление Destinus "признанием" и спросило, открыто ли Гаага вступила в войну на стороне Киева.
Нидерланды такие упреки отвергают. Там подчеркивают, что экспорт нидерландского оружия в Украину не делает страну стороной конфликта.
Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен отметил, что Украина сама решает, как применять согласованное нидерландское оружие в соответствии с международным правом. Заявления России об участии Нидерландов в войне он назвал попыткой посеять ужас и подорвать поддержку Украины.
Два дня спустя после заявления Destinus во время российской атаки на Киев рядом с посольством Нидерландов упал снаряд. Здание получило незначительные повреждения.
После этого правительство Нидерландов вызвало российского посла. Тот выразил сожаление, но снова заявил, что дипломатам опасно находиться в Киеве, ведь Москва якобы атакует военные цели.
Напомним, Крымский мост подвергся двум атакам 16 и 17 ноября. Российские власти подтвердили повреждение конструкции моста и открыли дело о "теракте".
Президент Украины Владимир Зеленский тогда рассказал, что при ударе применили сразу несколько видов украинского вооружения. Среди них были и ракеты "Рута" и "Фламинго".
Впоследствии посольство РФ в Нидерландах требовало от Гааги объяснений из-за расследования газеты NRC. По ее данным, не менее 40 работников Destinus в разное время могли бывать в Украине и помогать запускать ударные дроны.
Также мы писали, что Destinus раскрыла объемы производства ракет "Рута". Компания изготовила в Европе более 1750 таких ракет, а ежемесячно выпускает около 300.