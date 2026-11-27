На стене жилого дома рядом с посольством Нидерландов в Москве появился огромный мурал. На нем изображены три ракеты с летящими над Европой красными тюльпанами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ракеты на рисунке имеют следы в цветах флага Нидерландов. Рядом - надпись "Цветы нидерландской дипломатии", а сам мурал намекает, что Нидерланды виноваты в военной агрессии.

Кто его нарисовал, неизвестно. В МИДе Нидерландов уточнили, что мурал появился несколько месяцев назад, а не после недавней атаки на Крымский мост.

Ранее в этом месяце компания Destinus рассказала Reuters, что ее ракеты были единственным иностранным оружием, которое Украина применила при ударе по Крымскому мосту. Destinus - стартап со штаб-квартирой в Нидерландах, основатель которого родился в России.

После атаки автомобильное движение по мосту прекратилось, однако часть железнодорожного участка продолжила работать.

Посольство России в Нидерландах назвало заявление Destinus "признанием" и спросило, открыто ли Гаага вступила в войну на стороне Киева.

Нидерланды такие упреки отвергают. Там подчеркивают, что экспорт нидерландского оружия в Украину не делает страну стороной конфликта.

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен отметил, что Украина сама решает, как применять согласованное нидерландское оружие в соответствии с международным правом. Заявления России об участии Нидерландов в войне он назвал попыткой посеять ужас и подорвать поддержку Украины.

Два дня спустя после заявления Destinus во время российской атаки на Киев рядом с посольством Нидерландов упал снаряд. Здание получило незначительные повреждения.

После этого правительство Нидерландов вызвало российского посла. Тот выразил сожаление, но снова заявил, что дипломатам опасно находиться в Киеве, ведь Москва якобы атакует военные цели.