Посольство Росії в Нідерландах вимагає від Гааги пояснень через публікації про можливу участь співробітників оборонної компанії Destinus у запусках дронів з території України. Приводом стало розслідування нідерландської газети NRC, яка пише, що працівники компанії бували в Україні та допомагали запускати ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRC та агентство Anadolu .

Розслідування тривало кілька місяців. Газета пише, що співробітники Destinus тривалий час перебували в Україні, де відстежували російські дрони типу "Шахед". Принаймні 40 працівників компанії в різний час могли відвідувати Україну й брати безпосередню участь у запусках ударних дронів, зокрема по території Росії.

У червні 2023 року співробітники компанії прибули на харківський напрямок. Там вони підготували випробувальні дрони з вибухівкою, визначили ціллю військовий аеродром поблизу російського Воронежа та особисто контролювали запуск. Того ж дня безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у Воронежі, троє людей постраждали. Співробітники Destinus припустили, що це міг бути дрон їхнього виробництва.

Нідерландський уряд, за даними видання, розмістив у компанії, яку заснував вихідець із Росії Михайло Кокорич, замовлення на сотні мільйонів євро та надав дозволи на експорт дронів.

Опитані газетою нідерландські експерти з міжнародного гуманітарного права вважають, що дії працівників можуть кваліфікуватися як "безпосередня участь у бойових діях". Професорка військового права Лісбет Зегвелд попередила, що підтримка таких компаній може призвести до фактичного залучення Нідерландів до збройного конфлікту.

Кокорич заявив виданню, що компанія не проводить військових операцій. За його словами, цілі визначає українська армія, а співробітники Destinus лише надають технічну підтримку в межах укладених контрактів.

Що відповіли в посольстві Росії

У посольстві РФ, як повідомляє Anadolu, заявили, що уважно вивчили повідомлення нідерландських медіа. Показовими там назвали оцінки експертів, які розмежовують постачання озброєнь і безпосередню участь у бойових діях та відносять описану діяльність персоналу до другої категорії. Дипломати також послалися на Женевські конвенції: за їхнім формулюванням, цивільні особи, які беруть безпосередню участь у бойових діях, втрачають захист від нападу й стають законною ціллю.

Посольство нагадало про масштабну державну підтримку Destinus, зокрема багатомільйонні контракти з Міноборони Нідерландів. Російська сторона поставила питання про те, наскільки нідерландська влада обізнана з діяльністю компанії й чи здійснює належний контроль. Там заявили, що "розраховують отримати від офіційної Гааги чіткі пояснення", і звинуватили Нідерланди в поглибленні залученості до конфлікту.

Окремо міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен повідомив, що снаряд влучив у задню частину будівлі нідерландського посольства в Києві. За його словами, ніхто з працівників місії не постраждав, будівля зазнала незначних пошкоджень.

"Ми ретельно з'ясовуємо, що саме сталося. Зараз нашим головним пріоритетом є благополуччя співробітників", - написав він.