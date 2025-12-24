У Москві ліквідували поліцейських, які катували українських полонених , - джерела

В ніч на 24 грудня у Москві на вулиці Єлецькій ліквідували двох співробітників Міністерства внутрішніх справ Росії. Вони брали участь у війні проти України та, зокрема, катували українських військовополонених.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Як повідомили джерела, близько першої години ночі місцевий мешканець, на знак незгоди з агресивною політикою Кремля, ліквідував двох представників силового відомства РФ.
Наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік поліцейського відділку, чоловік кинув у вікно автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.
За інформацією джерела у воєнній розвідці, в результаті вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці, ще двох госпіталізовано з тяжкими травмами.
Джерела в ГУР зазначають, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії.
Крім того, є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених, які систематично здійснюють російські окупанти всупереч Женевським конвенціям та правилам і звичаям війни.
Нагадаємо, у ніч на 24 грудня в Москві стався вибух поблизу поліцейської дільниці, внаслідок якого загинули двоє правоохоронців та ще одна людина.
Інцидент стався приблизно за 300 метрів від місця, де двома днями раніше у власному автомобілі був підірваний генерал-лейтенант Міноборони РФ Фаніл Сарваров.
За однією з версій, перед вибухом до службового автомобіля дорожньо-патрульної служби (ДПС) підбіг невідомий чоловік і кинув усередину пакет із вибуховим пристроєм.
Місцеві жителі повідомляли, що бачили неподалік підозрілого чоловіка в масці та каптурі. Пізніше поряд із місцем вибуху було виявлено ще один саморобний вибуховий пристрій, який не здетонував.
Водночас Слідчий комітет РФ заявив, що поліцейські помітили підозрілу людину біля службового автомобіля. Коли вони підійшли ближче, стався вибух. Унаслідок інциденту загинули двоє правоохоронців і цивільна особа, яка перебувала поруч.