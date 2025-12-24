В Москве ликвидировали полицейских, которые пытали украинских пленных, - источники

Как сообщили источники, около часа ночи местный житель, в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля, ликвидировал двух представителей силового ведомства РФ.

Приблизившись к полицейскому автомобилю, стоявшему неподалеку полицейского участка, мужчина бросил в окно машины взрывной пакет, в результате чего прогремел взрыв.

По информации источника в военной разведке, в результате взрыва двое российских полицейских погибли на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Источники в ГУР отмечают, что ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины в составе оккупационной российской армии.

Кроме того, есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных, которые систематически осуществляют российские оккупанты вопреки Женевским конвенциям и правилам и обычаям войны.