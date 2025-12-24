RU

В Москве ликвидировали полицейских, которые пытали украинских пленных, - источники

Иллюстративное фото: в Москве ликвидировали полицейских, которые пытали украинских пленных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

В ночь на 24 декабря в Москве на улице Елецкой ликвидировали двух сотрудников Министерства внутренних дел России. Они участвовали в войне против Украины и, в частности, пытали украинских военнопленных.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщили источники, около часа ночи местный житель, в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля, ликвидировал двух представителей силового ведомства РФ.

Приблизившись к полицейскому автомобилю, стоявшему неподалеку полицейского участка, мужчина бросил в окно машины взрывной пакет, в результате чего прогремел взрыв.

По информации источника в военной разведке, в результате взрыва двое российских полицейских погибли на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Источники в ГУР отмечают, что ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины в составе оккупационной российской армии.

Кроме того, есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных, которые систематически осуществляют российские оккупанты вопреки Женевским конвенциям и правилам и обычаям войны.

 

Взрыв в Москве 24 декабря

Напомним, в ночь на 24 декабря в Москве произошел взрыв вблизи полицейского участка, в результате которого погибли двое правоохранителей и еще один человек.

Инцидент произошел примерно в 300 метрах от места, где двумя днями ранее в собственном автомобиле был взорван генерал-лейтенант Минобороны РФ Фанил Сарваров.

По одной из версий, перед взрывом к служебному автомобилю дорожно-патрульной службы (ДПС) подбежал неизвестный мужчина и бросил внутрь пакет со взрывным устройством.

Местные жители сообщали, что видели неподалеку подозрительного мужчину в маске и капюшоне. Позже рядом с местом взрыва было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство, которое не сдетонировало.

В то же время Следственный комитет РФ заявил, что полицейские заметили подозрительного человека возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе, произошел взрыв. В результате инцидента погибли двое правоохранителей и гражданское лицо, которое находилось рядом.

