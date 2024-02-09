В Москве горит жилой дом: жителей эвакуируют
В Москве загорелся жилой дом. Пожару присвоен повышенный ранг.
Об этом сообщает РБК-Украина.
При подготовке материала использованы источники: Telegram-каналы SHOT, MASH, BAZA, ТАСС и МЧС России.
"Горит крыша жилого шестиэтажного дома на Ленинградском проспекте в районе метро Аэропорт в Москве. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти. Жителей эвакуируют", - сообщили источники.
В МЧС заявили, что площадь возгорания составляет 4 000 квадратных метров.
"В Москве площадь пожара увеличилась до 4 000 квадратных метров. На месте проводится эвакуация жителей. К ликвидации пожара привлечено более 130 специалистов и 41 единица техники, направлены 2 вертолета Ка-32 Московского авиационного центра". - сообщили в МЧС.
В сети появилось фото тушения пожара вертолетом "Ка-32".
Фото: тушение пожара вертолетом "Ка-32" (t.me/shot_shot/62314)
Департамент транспорта Москвы сообщил об ограничении движения по улице Черняховского.
"Движение по улице Черняховского в Москве у станции метро "Аэропорт" перекрыто из-за масштабного пожара", - сообщил Дептранс.
Также стало известно об обрушении чердака горящего дома.
"Обрушение чердака началось в горящем на севере Москвы доме, сообщили в оперативных службах", - сообщил Telegram-канал ТАСС.
Спасатели продолжают ликвидировать пожар.
Обновлено 02:07: По сообщениям МЧС, пожар ликвидирован.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве", - сообщили в ведомстве.
Пожары в России
Ранее мы писали, что 8 февраля, взрыв произошел на газопроводе в Пермском крае РФ. Вспыхнул пожар, есть пострадавшие.
К слову, в Белгороде 7 февраля вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций. Россияне заявили о "прилете".
Также в конце января произошел масштабный пожар на складе в Свердловской области России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.