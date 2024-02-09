В Москве горит жилой дом: жителей эвакуируют

Об этом сообщает РБК-Украина .

При подготовке материала использованы источники: Telegram-каналы SHOT, MASH, BAZA, ТАСС и МЧС России.

"Горит крыша жилого шестиэтажного дома на Ленинградском проспекте в районе метро Аэропорт в Москве. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти. Жителей эвакуируют", - сообщили источники.

В МЧС заявили, что площадь возгорания составляет 4 000 квадратных метров.

"В Москве площадь пожара увеличилась до 4 000 квадратных метров. На месте проводится эвакуация жителей. К ликвидации пожара привлечено более 130 специалистов и 41 единица техники, направлены 2 вертолета Ка-32 Московского авиационного центра". - сообщили в МЧС.

В сети появилось фото тушения пожара вертолетом "Ка-32".

Фото: тушение пожара вертолетом "Ка-32" (t.me/shot_shot/62314)

Департамент транспорта Москвы сообщил об ограничении движения по улице Черняховского.

"Движение по улице Черняховского в Москве у станции метро "Аэропорт" перекрыто из-за масштабного пожара", - сообщил Дептранс.

Также стало известно об обрушении чердака горящего дома.

"Обрушение чердака началось в горящем на севере Москвы доме, сообщили в оперативных службах", - сообщил Telegram-канал ТАСС.

Спасатели продолжают ликвидировать пожар.

Обновлено 02:07: По сообщениям МЧС, пожар ликвидирован.

"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве", - сообщили в ведомстве.

Пожары в России

Ранее мы писали, что 8 февраля, взрыв произошел на газопроводе в Пермском крае РФ. Вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

К слову, в Белгороде 7 февраля вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций. Россияне заявили о "прилете".

Также в конце января произошел масштабный пожар на складе в Свердловской области России.