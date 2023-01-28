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У Москві горить склад: вогонь розповсюдився на тисячі квадратних метрів (відео)

Фото: У Москві горить склад (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Москві спалахнув будівельний торговий центр "Сіндіка" на 65 кілометрі МКАД. Вогонь розповсюдився на 2,1 тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа сталася на складі, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Полум'я поширюється швидко та може перекинутися на сусідню будівлю.

До слова, ринок будматеріалів "Сіндіка" є одним з найбільших у столиці РФ. Він вже горів у 2017 році. Тоді загальна площа пожежі становила 50 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, 10 січня у Москві спалахнула чергова пожежа - горіли склади біля метро "Дмитрівська".

Також ми писали, що у столиці Росії сталася пожежа на території військової частини у гаражних боксах.

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