В Москве горит склад: огонь распространился на тысячи квадратных метров (видео)

В Москве загорелся строительный торговый центр "Синдика" на 65 километре МКАД. Огонь распространился на 2,1 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

К слову, рынок стройматериалов "Синдика" является одним из крупнейших в столице РФ. Он уже горел в 2017 году. Тогда общая площадь пожара составила 50 тысяч квадратных метров.

Пожар произошел на складе, где хранились горюче-смазочные материалы. Огонь распространяется быстро и может перекинуться на соседнее здание.

Напомним, 10 января в Москве вспыхнул очередной пожар - горели склады возле метро "Дмитровская".

Также мы писали, что в столице России произошел пожар на территории воинской части в гаражных боксах.

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