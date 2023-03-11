У Москві горить офіс пропагандистського телеканалу

Сьогодні, 11 березня, в Москві почалась пожежа в офісі пропагандистського телеканалу "Спас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа почалась у дев'ятиповерховій будівлі біля телецентру "Останкіно" на вулиці Академіка Корольова в районі метро ВДНГ.

За інформацією росЗМІ, пожежа в будівлі на Академіка Корольова, де знаходиться офіс телеканалу "Спас", розпочалася у друкарні на першому поверсі. Рятувальники евакуювали людей та локалізували пожежу.

Нагадаємо, директором і продюсером пропагандистського телеканалу "Спас" є колишній зірка серіалу "Кадети" Борис Корчевніков.

Крім того, ми повідомляли, що нещодавно пожежа сталася у Головному управлінні МВС РФ у Москві.

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