ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Москве горит офис пропагандистского телеканала

Новина українською →
Москва, Суббота 11 марта 2023 15:58
В Москве горит офис пропагандистского телеканала Фото: в Москве горит офис пропагандистского телеканала (t.me babel)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, в Москве начался пожар в офисе пропагандистского телеканала "Спас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пожар начался в девятиэтажном здании у телецентра "Останкино" на улице Академика Королева в районе метро ВДНХ.

По информации росСМИ, пожар в здании на Академика Королева, где находится офис телеканала "Спас", начался в типографии на первом этаже. Спасатели эвакуировали людей и локализовали пожар.

Напомним, директором и продюсером пропагандистского телеканала "Спас" является бывшая звезда сериала "Кадеты" Борис Корчевников.

Кроме того, мы сообщали, что недавно пожар произошел в Главном управлении МВД РФ в Москве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Пожар
NEWS
Штормовое предупреждение. В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды
Штормовое предупреждение. В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации