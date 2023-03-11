В Москве горит офис пропагандистского телеканала
Сегодня, 11 марта, в Москве начался пожар в офисе пропагандистского телеканала "Спас".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Пожар начался в девятиэтажном здании у телецентра "Останкино" на улице Академика Королева в районе метро ВДНХ.
По информации росСМИ, пожар в здании на Академика Королева, где находится офис телеканала "Спас", начался в типографии на первом этаже. Спасатели эвакуировали людей и локализовали пожар.
Напомним, директором и продюсером пропагандистского телеканала "Спас" является бывшая звезда сериала "Кадеты" Борис Корчевников.
Кроме того, мы сообщали, что недавно пожар произошел в Главном управлении МВД РФ в Москве.
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