У Москві горить будівля адміністрації одного з районів: відео

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня в Росії дронами атакували військовий аеродром і нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Ленінградській області.

За даними джерел РБК-Україна, атаки здійснили СБУ, ГУР спільно з ЗСУ.

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