UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москві горить будівля адміністрації одного з районів: відео

Фото: Пожежа в управі району Соколина гора, Москва (скриншот з відео МНС РФ)
Автор: Вадим Ребрина

У Москві горить будівля управи (адміністрації) району Соколина гора. При цьому в МНС РФ говорять про пожежу у "торгово-офісній будівлі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Новини, ТАСС.

У МНС РФ російським пропагандистам повідомили, що горить "торгово-офісна будівля" у Москві на площі 800 кв.

Пізніше з'ясувалося, що там знаходиться управа району Соколина гора, а площа пожежі становить 1200 кв м.

Постраждалих, за даними МНС, немає.

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня в Росії дронами атакували військовий аеродром і нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Ленінградській області.

За даними джерел РБК-Україна, атаки здійснили СБУ, ГУР спільно з ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваПожежа