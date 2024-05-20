RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Москве горит здание администрации одного из районов: видео

Фото: Пожар в управе района Соколиная гора, Москва (скриншот с видео МЧС РФ)
Автор: Вадим Ребрина

В Москве горит здание управы (администрации) района Соколиная гора. При этом в МЧС РФ говорят о пожаре в "торгово-офисном здании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости, ТАСС.

В МЧС РФ российским пропагандистам сообщили, что горит "торгово-офисное здание" в Москве на площади 800 кв м.

Позже выяснилось, что там находится управа района Соколиная гора, а площадь пожара составляет 1200 кв м.

Пострадавших, по данным МЧС, нет.

Напомним, в ночь на 19 мая в России дронами атаковали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Ленинградской области.

По данным источников РБК-Украина, атаки осуществили СБУ, ГУР совместно с ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МоскваПожар