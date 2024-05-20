В Москве горит здание администрации одного из районов: видео

Напомним, в ночь на 19 мая в России дронами атаковали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Ленинградской области.

По данным источников РБК-Украина, атаки осуществили СБУ, ГУР совместно с ВСУ.

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