У Москві горить ангар із дизельним паливом (відео)

Пожежею охоплено двоповерхову металеву будівлю з прибудовою на території гірськолижного комплексу "Лата Трек" на Крилатській вулиці, де зберігалася велика кількість дизельного палива.

Повідомляється, що на місці події працюють пожежники, про постраждалих наразі не повідомлялося.

Вибухи та пожежі в Росії

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось палає, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва.

Наприклад, тільки недавно було відомо про пожежу, що спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно". Тоді ж повідомляли про густий дим і спалах трансформатора, а також 120 літрів палива.

Також повідомлялося, що 7 грудня у Москві горів завод "Електрозавод". Пожежа почалася на першому поверсі лакофарбового цеху, розташованого на заводі з виготовлення залізобетонних виробів та металевих конструкцій.