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В Москве горит ангар с дизельным топливом (видео)

Фото: в Москве горит ангар с дизельным топливом (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

На западе Москвы загорелся ангар с дизельным топливом на площади около 1000 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Shot.

Пожаром охвачено двухэтажное металлическое здание с пристройкой на территории горнолыжного комплекса "Лата Трэк" на Крылатской улице, в котором хранилось большое количество дизельного топлива.

Сообщается, что на месте происшествия работают пожарные, о пострадавших пока не сообщалось.

Взрывы и пожары в России

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются разные регионы, в том числе и Москва.

Например, только недавно было известно о пожаре, вспыхнувшем на территории московской электроподстанции "Чагино". Тогда же сообщали о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литров топлива.

Также сообщалось, что 7 декабря в Москве горел завод "Электрозавод". Пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха, расположенного на заводе по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.

 

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