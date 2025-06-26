У Москві чули вибухи: Собянін поскаржився на атаку дронів

Вибухи у Москві пролунали в ніч на 26 червня. Місцева влада заявила про нібито атаку дронів та роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Як пишуть російські пабліки, вибухи було чути у різних районах Москви та у Підмосков'ї.
"Атака БПЛА на Дідовськ в Істринському районі у Підмосков'ї, Зеленоград та місто Московське у Новій Москві. За п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів", - пишуть росЗМІ.
Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито атаку дронів на Москву.
Крім того, росіяни обмежили роботу московського аеропорту "Внуково" - там оголосили план "Килим". Його оголошують, коли є загроза з повітря.
Нагадаємо, минулої ночі, 25 червня, лунали вибухи у російському Таганрозі. У мережі повідомляли про роботу протиповітряної оборони.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що був "приліт" по підприємству "Атлант-Аеро" у Таганрозі.
Відомо, що завод спеціалізується на виготовленні комплектуючих для бойових дронів, систем управління, комплексів радіоелектронної боротьби та цифрових рішень для ударних FPV-дронів і баражуючих боєприпасів.
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