В Москве слышали взрывы: Собянин пожаловался на атаку дронов

Как пишут российские паблики, взрывы были слышны в разных районах Москвы и в Подмосковье.

"Атака БПЛА на Дедовск в Истринском районе в Подмосковье, Зеленоград и город Московское в Новой Москве. За пять минут в небе прозвучало не менее пяти взрывов", - пишут росСМИ.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы атаке дронов на Москву.

Кроме того, россияне ограничили работу московского аэропорта "Внуково" - там объявили план "Ковер". Его объявляют, когда есть угроза с воздуха.

