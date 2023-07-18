У Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна

За інформацією Telegram-каналу, палієм виявився мешканець російського міста Чита. Він не зміг підпалити мавзолей - пляшка із запалювальною сумішшю вдарилася об бруківку і спалахнула.

У Baza додають, що чоловіка затримали на місці події. Проти нього вже порушили адміністративну справу, і сьогодні його планують доставити до суду.

Спроба викрадення Леніна

Нагадаємо, це вже не перший незвичайний інцидент з мавзолеєм Леніна у Москві. Ще у лютому цього року 42-річний чоловік хотів викрасти колишнього лідера СРСР.

Його спроба завершилася провалом - за інформацією російських ЗМІ, чоловіка затримали. У нього нібито виявили психіатричний розлад на тлі сп'яніння.