RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Москве мужчина пытался поджечь мавзолей Ленина

Фото: в Москве мужчина пытался поджечь мавзолей Ленина (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Москве вчера, 17 июля, вечером мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея Владимира Ленина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

По информации Telegram-канала, поджигателем оказался житель российского города Чита. Он не смог поджечь мавзолей - бутылка с зажигательной смесью ударилась о брусчатку и воспламенилась.

В Baza добавляют, что мужчину задержали на месте происшествия. Против него уже возбудили административное дело, и сегодня его планируют доставить в суд.

Попытка похищения Ленина

Напомним, это уже не первый необычный инцидент с мавзолеем Ленина в Москве. Еще в феврале этого года 42-летний мужчина хотел похитить бывшего лидера СССР.

Его попытка завершилась провалом - по информации российских СМИ, мужчину задержали. У него якобы обнаружили психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МоскваЛенин