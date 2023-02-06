У Москві намагалися викрасти Леніна з Мавзолею
В Москві в ніч проти 6 лютого 42-річний чоловік намагався поникнути в Мавзолей, щоб викрасти тіло Володимира Леніна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MK.RU.
За даними російських пропагандистів, сьогодні в центрі Москви силовики затримали чоловіка, який намагався викрасти тіло Леніна з Мавзолею.
"42-річний москвич вночі прийшов на Червону площу та спробував відчинити двері Мавзолею", - заявили російська поліція.
Проте за її словами, силовики оперативно затримали хулігана, а вже під час допиту чоловік зізнався, що хотів викрасти тіло Леніна.
Також російські ЗМІ повідомляють, що у чоловіка виявили психіатричний розлад на тлі сп'яніння.
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни хочуть бачити мавзолей Леніна у списку спадщини ЮНЕСКО.
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