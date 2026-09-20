В Москве авиационный коллапс после атаки Украины: сотни рейсов задержаны и отменены

20 сентября в Москве задержали или отменили более 400 рейсов на фоне крупнейшей, по заявлениям российских властей, атаки украинских дронов на регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсант ".

По состоянию на полдень воскресенья, согласно онлайн-табло, в "Шереметьево" было отменено более трех десятков рейсов, еще более 120 задерживались на прилет и столько же - на вылет. Часть рейсов перенаправляли в Нижний Новгород, Казань, Чебоксары и Санкт-Петербург.

По данным "Яндекс Расписания" по состоянию на утро 20 сентября отмена касалась рейсов в Сочи, Геленджик, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Пермь, Минск и другие города. Среди задержанных - рейсы в Анталью, Шарм-эль-Шейх, Каир, Стамбул, Сочи, Калининград, Ереван и Алматы.

Во "Внуково" отменили 11 рейсов, в том числе российских и международных, включая перелеты в Минск и Санкт-Петербург. Еще 69 рейсов задерживали на прилет, а 60 - на вылет. Это касалось, в частности, рейсов в Анталью, Стамбул, Самарканд, Батуми и Ереван.

В "Домодедово" отменили один рейс, еще 27 задерживались.

В "Жуковском" с начала суток отменили два рейса, на прилет задерживали четыре самолета, на вылет - три. Аэропорт возобновил работу в девять утра.

В пресс-службе "Шереметьево" сообщили, что рейсы "совершаются по скорректированному расписанию", а изменения "вынуждены" из-за закрытия аэропортов в других регионах. Аналогичную информацию предоставили в "Домодедово".

Во "Внуково" в 12:50 сообщили о "постепенном восстановлении штатного режима работы".