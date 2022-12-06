В Москве анонсировали ответ на ограничение цены российской нефти

Российский механизм запрета продажи нефти, на которую распространяется ценовой потолок, введенный западными странами, должен заработать до конца года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters .

"Мы прорабатываем наше решение", - сообщил чиновник. Отвечая на вопрос, заработает ли механизм до конца года, он сказал: "Да, уверен".

Ранее Новак заявил, что Россия может сократить добычу нефти, но ненамного.

Он сказал, что Россия меняет свои логистические цепочки в ответ на ограничение цен на нефть в 60 долларов, введенное западными странами с целью лишить Москву возможности финансировать ее войну в Украине.