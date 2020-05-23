В центре Москвы захватили заложников в отделении банка

Сотрудница отделения "Альфа-Банка" в Москве сообщила правоохранителям о захвате заложников. На место происшествия направились экстренные службы для проверки информации.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел в отделении банка на Земляном валу. Один из посетителей стал угрожать взрывом и требовать заблокировать двери в отделении.

При этом представитель банка сообщил, что сотрудников в захваченном отделении "Альфа-Банка" нет. Мужчина, который захватил отделение, забаррикадировался, но нет подтверждения, что он там один.

По словам очевидцев, захватчиком в банке является 27 летний мужчина, курьер Delivery Club.

Напомним, в апреле в ресторане японского города Фукуока вооруженный ножом мужчина захватил в заложники двух детей.

Также РБК-Украина писало, что в феврале в Краматорске мужчина с гранатой взял в заложники женщину с ее дочерью, угрожая всех взорвать.