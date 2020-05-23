У Москві захопили заручників у відділенні банку

Співробітниця відділення "Альфа-Банку" в Москві повідомила правоохоронців про захоплення заручників. На місце події вирушили екстренні служби для перевірки інформації.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, інцидент стався у відділенні банку на Земляному валі. Один з відвідувачів почав погрожувати вибухом та вимагати заблокувати двері у відділенні.

При цьому представник банку повідомив, що співробітників у захопленому відділенні "Альфа-Банку" немає. Чоловік, який захопив відділення, забарикадувався, але немає підтвердження, що він там один.

За словами очевидців, банк захопив 27 річний чоловік, кур'єр Delivery Club.

Нагадаємо, у квітні у ресторані японського міста Фукуока озброєний ножем чоловік захопив у заручники двох дітей.

Також РБК-Україна писало, що у лютому у Краматорську чоловік з гранатою взяв у заручники жінку з її дочкою, погрожуючи всіх підірвати.