ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Москве задержали 13 активистов, требовавших освободить политзаключенных

Новости » Происшествия     31.12.2019 - 21:04
В Москве задержали 13 активистов, требовавших освободить политзаключенных
Иллюстративное фото (twitter.com/OgonWatch/)

Одну из активисток полицейские задержали с применением силы

В центре Москвы полицейские задержали 13 участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Об этом сообщила одна из задержанных, редактор студенческого журнала DOXA Мария Безверхая, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что участники акции поочередно стояли в пикете с плакатом: "Я тоже хочу праздника. Отпускайте политзаключенных! delo212.ru". Когда одну из активисток с применением силы задержали полицейские, остальные участники акции пошли в автозак. В результате задержали всех участников протеста.

Всего в автозаке находилось около 30 человек. Кроме активистов, там были мигранты, у которых забрали паспорта. Задержанных отвезли в отдел внутренних дел "Троицкое" в Новой Москве.

Напомним, в Москве сотрудники полиции задержали 146 человек из числа гуляющих в центре города. В Санкт-Петербурге задержали 86 человек, в Ростове-на-Дону - 11, в Брянске - 2. При этом полиции в Москве сообщали о 136 задержанных на согласованной акции оппозиции. Силовики применяли силу во время задержания, отбирали телефоны у задержанных.

РБК-Украина писало, что в центре Москвы начались массовые задержания. СМИ сообщали, что на митинг в Москве пришли около 50 тыс. человек. При этом МВД РФ сообщали о 20 тыс.

Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ по нефти Британский министр пытался сделать Россию членом НАТО
Новости Украины Российская ФедерацияМоскваЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь