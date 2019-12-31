ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Москві затримали 13 активістів, які вимагали звільнити політв'язнів

Новини » Надзвичайні події     31.12.2019 - 21:04
У Москві затримали 13 активістів, які вимагали звільнити політв'язнів
Ілюстративне фото (twitter.com/OgonWatch/)

Одну з активісток поліцейські затримали із застосуванням сили

У центрі Москви поліцейські затримали 13 учасників одиночних пікетів на підтримку політв'язнів. Про це повідомила одна із затриманих, редактор студентського журналу DOXA Марія Безверха, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що учасники акції по черзі стояли в пікеті з плакатом: "Я теж хочу свята. Відпускайте політв'язнів! delo212.ru". Коли одну з активісток із застосуванням сили затримали поліцейські, інші учасники акції пішли в автозак. В результаті затримали всіх учасників протесту.

Всього в автозаку перебувало близько 30 осіб. Крім активістів, там були мігранти, у яких забрали паспорти. Затриманих відвезли у відділ внутрішніх справ "Троїцьке" у Новій Москві.

Нагадаємо, у Москві співробітники поліції затримали 146 осіб з числа гуляють в центрі міста. У Санкт-Петербурзі затримали 86 осіб, в Ростові-на-Дону - 11, в Брянську - 2. При цьому поліції в Москві повідомляли про 136 затриманих на узгодженої акції опозиції. Силовики застосовували силу під час затримання, відбирали телефони у затриманих.

РБК-Україна писало, що в центрі Москви почалися масові затримання. ЗМІ повідомляли, що на мітинг у Москві прийшли близько 50 тис. осіб. При цьому МВС РФ повідомляли про 20 тис.

Лукашенко доручив завершити переговори з РФ щодо нафти Британський міністр намагався зробити Росію членом НАТО
Новини України Російська ФедераціяМоскваЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся