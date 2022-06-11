В Москве впервые заговорили о серьезных последствиях от нефтяного эмбарго

В Центробанке РФ признали сокрушительное влияние нефтяного эмбарго на ослабление рубля и повышение уровня инфляции в стране.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава российского ведомства Эльвира Набиуллина.
По ее словам, в условиях падения уровня экспорта нефти из России через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление.
"Многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", - заявила Набиуллина.
Стоит заметить, что такие заявление от официальных представителей власти РФ прозвучали впервые с момента утверждения нефтяного эмбарго.
Напомним, ранее стало известно, что главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ. Ограничения будут касаться импорта двух третьих российской нефти.
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