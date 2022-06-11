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В Москве впервые заговорили о серьезных последствиях от нефтяного эмбарго

Фото: в Москве впервые заговорили о серьезных последствиях от нефтяного эмбарго (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Центробанке РФ признали сокрушительное влияние нефтяного эмбарго на ослабление рубля и повышение уровня инфляции в стране.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава российского ведомства Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в условиях падения уровня экспорта нефти из России через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление.

"Многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", - заявила Набиуллина.

Стоит заметить, что такие заявление от официальных представителей власти РФ прозвучали впервые с момента утверждения нефтяного эмбарго.

Напомним, ранее стало известно, что главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ. Ограничения будут касаться импорта двух третьих российской нефти.

Также мы писали, что, по данным Госдепа США, Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.

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Российская ФедерацияЦентробанк РФЭльвира НабиуллинаСанкции против России