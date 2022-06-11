У Москві вперше заговорили про серйозні наслідки від нафтового ембарго

У Центробанку РФ визнали нищівний вплив нафтового ембарго на ослаблення рубля та підвищення рівня інфляції у країні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС , про це заявила голова російського відомства Ельвіра Набіулліна.

За її словами, в умовах падіння рівня експорту нафти з Росії через стиснення торгового балансу та послаблення рубля виникне проінфляційний тиск.

"Багато чого залежить від того, які обсяги нафти вдасться перенаправити на інші ринки, а також від того, якою мірою зниження обсягів компенсується ціною. Це, у свою чергу, визначатиметься розшивкою інфраструктурних, логістичних проблем та попитом на нових ринках", - заявила Набіулліна.

Варто зауважити, що такі заяви від офіційних представників влади РФ прозвучали вперше з моменту затвердження нафтового ембарго.