В Москве возле СИЗО "Лефортово" заметили автобусы со спецназом

В СИЗО "Лефортово" в Москве, где удерживают украинских незаконно осужденных граждан, которых готовят к обмену, прибыли автобусы со спецназовцами. Об этом сообщил российский журналист и фоторепортер Василий Максимов в Twitter.

Как написал журналист, около 06:39 утра к воротам СИЗО "Лефортово" прибыл автобус в сопровождении кортежа полиции. Позже Максимов добавил, что в автобусе находятся спецназовцы, которые, вероятно, будут сопровождать украинских политзаключенных в аэропорт.

Напомним, ночью 7 сентября российские СМИ со ссылкой на адвоката осужденных в Украине россиян Валентина Рыбина сообщили, что обмен пленными между Украиной и Россией начнется в ближайшие часы. Однако данную информацию не подтвердило ни одно уполномоченное украинское ведомство.

До этого Рыбин утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании по меньшей мере 12 осужденных россиян. Однако информация о помиловании также остается неподтвержденной.

Рыбин заявлял, что Украина могла исключить из списка на обмен пленными россиянина Руслана Гаджиева. Гаджиев признал участие в боевых действиях против Украины и вину в гибели украинских военных для того, чтобы участвовать в обмене пленными.