В Москве возле СИЗО "Лефортово" заметили автобусы со спецназом

Предположительно, спецназ прибыл для сопровождения украинских заключенных в аэропорт
В СИЗО "Лефортово" в Москве, где удерживают украинских незаконно осужденных граждан, которых готовят к обмену, прибыли автобусы со спецназовцами. Об этом сообщил российский журналист и фоторепортер Василий Максимов в Twitter.
Как написал журналист, около 06:39 утра к воротам СИЗО "Лефортово" прибыл автобус в сопровождении кортежа полиции. Позже Максимов добавил, что в автобусе находятся спецназовцы, которые, вероятно, будут сопровождать украинских политзаключенных в аэропорт.
Напомним, ночью 7 сентября российские СМИ со ссылкой на адвоката осужденных в Украине россиян Валентина Рыбина сообщили, что обмен пленными между Украиной и Россией начнется в ближайшие часы. Однако данную информацию не подтвердило ни одно уполномоченное украинское ведомство.
До этого Рыбин утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании по меньшей мере 12 осужденных россиян. Однако информация о помиловании также остается неподтвержденной.
Рыбин заявлял, что Украина могла исключить из списка на обмен пленными россиянина Руслана Гаджиева. Гаджиев признал участие в боевых действиях против Украины и вину в гибели украинских военных для того, чтобы участвовать в обмене пленными.